Mazzerbo sarà il candidato a sindaco di Prospettiva Livorno, che correrà da sola

(Redazione) Livorno, 3 febbraio 2024 – Sarà Carlo Mazzerbo, ex direttore del carcere delle Sughere di Livorno e dell’isola di Gorgona, il candidato a sindaco della lista Prospettiva Livorno.

Mazzerbo, 66 anni, nato a Catania, è livornese d’adozione. E’ l’ideatore e il realizzatore del “modello Gorgona”, il carcere “aperto” improntato sulle attività sociali e produttive dei reclusi che contraddistingue il periodo di detenzione sull’isola.

Prospettiva Livorno gareggerà da sola, nel segno del civismo, a seguito del mancato accordo elettorale con Potere al popolo, Rifondazione comunista, Cinque stelle e Buongiorno Livorno.

La candidatura a sindaco di Livorno di Mazzerbo sarà presentata venerdì 16 febbraio, ore 19, al Nuovo Teatro delle Commedie di via Terreni.

