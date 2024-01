Il Livorno del nuovo mister Fossati impatta sul campo del Grosseto, 1 a 1

(Gianluca Andreuccetti) Grosseto, 14 gennaio 2024 – Il Livorno è uscito con un punto e una prestazione di carattere, sicuramente migliore dell’ultima gara persa in casa contro il Poggibonsi, quest’oggi, domenica 14 gennaio, dal campo del Grosseto, dove il tecnico amaranto Fossati ha debuttato con un pareggio, 1 a 1, in panchina.

E’ accaduto tutto o quasi nel primo tempo, sebbene la partita sia stata abbastanza bloccata ed i padroni di casa abbiano avuto il predominio territoriale. Sono stati gli amaranto a trovare il gol del vantaggio, intorno al quarto d’ora, con Henrique abile nell’approfittare di un errore della difesa biancorossa e superare Raffaelli. Il pareggio del Grosseto è arrivato negli ultimi minuti di frazione con Sabelli come all’andata abile nell’inserirsi in area e battere Biagini.

In avvio di ripresa i padroni di casa hanno trovato anche il gol del vantaggio con l’ex di turno, Cretella, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dall’arbitro Migliorini di Verona. Nel finale di gara gli ospiti si sono difesi con ordine ed i biancorossi non sono riusiti a trovare lo spunto giusto per ribaltare la gara.

Grosseto – Livorno 1 a 1 (1 a 1)

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Sabelli (38’ st Sacchini), Marzierli (33’ st Romairone), Riccobono, Aprili, Macchi (27’ Grasso), Russo (14’ Rinaldi), Bensaja , Saio. A disp. Scalano, Bruni, Prati, Bojinov, Fregoli. All. Bonuccelli.

Livorno: Biagini, Savshak (7’ pt Fancelli), Ronchi (24’ st Luci), Schiaroli; Brisciani (16’ st Frroku), Nardi, Tanasa, Likaxhiu (27’ st Sabattini), Curcio, Giordani L. Henrique (12’ st Tenkorang). A disp. Albieri, Menga, Goffredi, Frati. All. Fossati.

Arbitro: Migliorini di Verona.

Note: ammoniti: Giordani, Schiaroli, Likaxhiu (L), Riccobono (G).

Reti: 17’ pt L. Henrique, 47’ pt Sabelli.