Aamps, col bilancio in attivo il concordato si chiude con un anno di anticipo

(Anna Viola) Livorno, 22 aprile 2021 – Il concordato dell’Aamps, auspicato fin dalla giunta a guida Cinquestelle, si chiuderà con un anno di anticipo. All’indomani dell’approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell’azienda, con un utile di quasi 3 milioi di euro, esattamente 2.912.441, la notizia è stata data dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, assieme all’amministratore unico dell’Aamps, Raphael Rossi, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del commissario giudiziale Fabio Serini e degli assessori comunali alle Aziende, Gianfranco Simoncini, e al Bilancio, Viola Ferroni.

Salvetti, espressione di una lista civica, guida un’amministrazione di Centrosinistra sostenuta a maggioranza dal Partito democratico.

