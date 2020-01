Al via al Grattacielo la rassegna Sguardi Liberati con Montparnasse 19 su Modì

Livorno, 11 gennaio 2020 – Prenderà il via domani, domenica 12 gennaio, la rassegna cinematografica Sguardi Liberati 2020 al Centro artistico Il Grattacielo di via del Platano. A dare il via alla sesta edizione, che è organizzata dal Circolo del Cinema Kinoglaz, sarà il mini ciclo di film dedicati ad Amedeo Modigliani, con la pellicola “Montparnasse 19” di Jacques Becker con Lino Ventura, Lilli Palmer, Anouk Aimée e Gérard Philipe. L’appuntamento è alle ore 17,30.

Il film “Montparnasse 19” è un’opera piuttosto rara che sarà proposta in versione originale, in francese, con sottotitoli italiani realizzati appositamente per l’occasione. Jeanne Modigliani, figlia di Amedeo Modigliani, supervisionò l’opera.

Il film è ambientato nella Montparnasse, la zona bohémien di Parigi, dei primi anni del Novecento. Il quartiere è pieno di artisti che aspirano ad avere successo, spesso senza riuscirci. Tra questi c’è Modigliani, che a Parigi chiamano Modì, in quest’ambiente, pur nell’incomprensione della sua arte, incontra Jeanne, un’adolescente borghese, che lo spinge ad iniziare una nuova vita. Il resto è da vedere…