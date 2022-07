Area mercatale, presentato il progetto per la riqualificazione

(Redazione) Livorno, 19 luglio 2022 – Il progetto del raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Binini Partners Srl di Reggio Emilia, architetto Antonio De Paola di Formia e l’ingegnere Liliana Bucchiarone di Giulianova, ha vinto il concorso di progettazione per il restauro urbano dell’area mercatale indetto dal Comune di Livorno.

Il prossimo step sarà la pubblicazione della graduatoria, dopodichè il raggruppamento temporaneo di professionisti vincitore provvederà anche al progetto definitivo ed esecutivo.

Nei primi mesi del 2023 sarà effettuata la gara per le ditte che eseguiranno i lavori.

L’importo stimato dei lavori è di circa €. 2.500.000 sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nei documenti di gara.

Come è noto infatti, il Comune di Livorno ha deciso di provvedere al rilancio e alla rivitalizzazione del centro cittadino e, come per il restauro urbano della Via Grande, lo ha fatto affidandosi ancora all’istituto concorsuale per pensare e immaginare la qualificazione dei suoi spazi: una città che si apre di nuovo al contributo di saperi esperti promuovendo al contempo un dibattito culturale e disciplinare.

IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI

Con Delibera n. 169 del 16 aprile 2021 la giunta Comunale ha approvato i protocolli d’intesa con l’ordine degli Architetti della Provincia di Livorno e con il Consiglio Nazionale degli Architetti per la promozione e il supporto al Concorso di Progettazione in due gradi per la riqualificazione dell’area mercatale compresa tra via Buontalenti e piazza Cavallotti, escluso il Mercato delle Vettovaglie (Mercato Centrale).

OBIETTIVO DEL CONCORSO

L’obiettivo del concorso è la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti e piazza Cavallotti, attraverso la rigenerazione di uno spazio urbano centrale per la città, che dia un impulso al rinnovamento del centro storico di Livorno. Deve risultarne un incremento sia della vocazione commerciale che sociale, accentuandone la qualità urbana, saldandolo al recupero e all’implementazione delle funzioni mercatali e delle funzioni aggregative, con una proposta che tenga conto di una visione del contesto urbano.

L’Amministrazione ha richiesto un progetto capace di ampliare il sistema mercatale dell’intera area in chiave commerciale, logistica e sociale. Tale processo ha l’intento di accentuarne i valori architettonici e urbani caratterizzando un vero e proprio Centro Commerciale Naturale che faciliterà l’aggregazione. Spazi e percorsi di vendita e consumo si fonderanno con la frequentazione dei luoghi anche al di fuori dell’orario di apertura del mercato, valorizzandone le vocazioni commerciali, relazionali e residenziali sia diurne che serali.

La progettazione ha riguardato una complessiva valorizzazione urbana, attraverso una riqualificazione dell’area riconoscibile da segni architettonici caratterizzanti con soluzioni progettuali che interpretino in chiave contemporanea uno schema mercatale in dialogo diretto con il Mercato delle Vettovaglie e con la città.

IL PROGETTO VINCITORE

FASE 1

Nella prima fase si prevede lo spostamento di 48 box del mercato di Via Buontalenti nella vicina Piazza della Repubblica conformando un mercato temporaneo. Contestualmente hanno inizio i lavori per l’installazione della nuova copertura modulare e dei box sottostanti.

FASE 2

La seconda fase vede l’attivazione del mercato di Buontalenti per la sua metà. Si procede con la demolizione della seconda metà della superficie. Iniziano i lavori anche per Piazza Cavallotti con lo spostamento del mercato e degli autonegozi in Piazza della Repubblica.

FASE 3

Il completamento della seconda fase termina con il rifacimento della pavimentazione su tutta l’area. Nella fase 3 i due mercati sono funzionanti senza aver mai interroto l’attività commerciale. Si procede con la realizzazione degli interventi in Via del Giglio e Via di Franco.

Pavimentazione

La nuova pavimentazione, ad integrazione di quella esistente, avrà la duplice funzione di assicurare una maggiore durabilità nel tempo delle superfici, e valorizzare le aree di pertinenza ai piani terra degli edifici presenti sull’intera area mercatale. Le superfici in calcestruzzo industriale verranno realizzate in corrispondenza delle aree dei mercati Buontalenti / Cavallotti, e sulle aree di transito e sosta degli autonegozi.

Questo materiale dovrà garantire una maggiore durabilità nel tempo alle aree che necessitano l’utilizzo di detergenti chimici per la pulizia quotidiana eseguita con mezzi meccanici. Infine, le superfici in calcestruzzo andranno a delineare le nuove aree di pertinenza alle attività commerciali ai piani terra che verrano valorizzate al tempo stesso.

Illuminazione

Il concept del sistema d’illuminazione della nuova area mercatale delle Vettovaglie è pensato sulla base dei principi del “design for all” e dovrà garantire una fruibilità dell’area in tutta sicurezza alle fascie più deboli.

Ogni parte dell’area mercatale verrà illuminata sufficientemente in modo da non creare zone oscure nello spazio pubblico. I nuovi punti luce integrano i punti luce già presenti sull’area mercatale e nello specifico andranno ad esaltare i nuovi elementi architettonici da realizzare. Tali elementi illuminanti saranno di due tipi: gli spot da installarsi sulle strutture portanti dei nuovi padiglioni mercatali ed i lampioni agli ingressi dell’area mercatale installati in corrispondenza dei nuovi parcheggi.

Arredi

La grande panchina che circoscrive il giardino Cavallotti oltre ad essere un elemento di arredo in grado di attivare la piazza anche nelle ore pomeridiane e serali, contiene al suo interno una serie di fontane.

Queste verranno utilizzate dai visitatori del mercato per rinfrescarsi nelle ore più calde della giornata e dagli operatori del mercato per svolgere le regolari operazioni pulizia. Le panchine distribuite su tutta l’area mercatale delle Vettovaglie con la stessa robustezza e solidità assicurano un stabile fruibilità a questo pezzo di città. Mentre gli elementi di arredo nel mercato Buontalenti, di forma circolare e anche loro caratterizzati dall’aspetto solido e massivo, al suo interno alternano porzioni di vegetazione o specchi d’acqua per garantire un elevato senso benessere ai visitatori del mercato.

Box commerciali

Il Box presenta una finitura interna in grigliato pressato leggero, al quale possono essere agganciati gli accessori. Il sistema è analogo a quello utilizzato negli espositori da ferramenta o scaffalature da supermercato. Con questo sistema si garantisce massima flessibilità e la possibilità di conformare il layout interno in base alle esigenze del singolo operatore, dando anche la possibilità di cambi di configurazione futuri.

Il banco scorre in posizione aperta durante le ore di attività e torna in posizione chiusa per le restanti ore. Durante le ore di attività mercatale la superficie del banco viene massimizzata mediante scorrimento su carrello. Sostegni aggiuntivi ruotano per sostenere il peso gravante sul banco. Il pianale del banco può essere inclinato al fine di migliorare la visibilità dei prodotti di Via Buontalenti nella vicina Piazza della Repubblica conformando un mercato temporaneo.