Assalto con incendio alle Poste di Antignano, evacuati gli appartamenti limitrofi

(Redazione) Livorno, 26 novembre 2023 – Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato nelle prime ore di oggi, domenica 26 novembre, ad Antignano, dove sono entrati congiuntemente in azione attorno alle 3,30 della notte a seguito di un incendio sviluppatosi all’ufficio postale di piazza Bartolommei.

Alla base dell’incendio, secondo quanto si apprende, vi è stata un’azione dolosa, ovvero il tentativo di far saltare il bancomat delle Poste da parte di alcuni rapinatori. Intenso è stato il fumo che si è sviluppato.

Sul posto è intervenuta la Polizia con alcune pattuglie dopo le segnalazioni dei residenti. Sono stati proprio gli agenti della Polizia che con l’estintore in dotazione hanno provato ad effettuare un primo intervento sulle fiamme, che però sono state domate dai Vigili del Fuoco intervenuti anche loro con prontezza. Gli appartamenti ubicati sopra l’ufficio postale sono stati evacuati a causa del fumo e gli abitanti messi in sicurezza.

