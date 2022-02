Avviso non vincolante per la gestione dei Tre Ponti, manifestazione d’interesse del Comune prima del bando

(Redazione) Livorno, 19 febbraio 2022 – Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso esplorativo non vincolante per la concessione della struttura polifunzionale dei Tre Ponti. Lo scopo, secondo quanto lo stesso Comune fa sapere (leggi l’avviso), è acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori del mercato per poter poi emettere il bando per la concessione della struttura per un periodo di dodici anni secondo le modalità descritte nell’avviso.

C’è tempo fino al 5 marzo per presentare la manifestazione di interesse richiesta dal Comune, che dunque risulta essere, allo stato dei fatti, una sorta di valutazione preliminare dei soggetti eventualmente interessati.

L’edificio potrà essere adibito solo a ricovero, magazzino e rimessaggio di attrezzature, a servizio della pratica sportiva e didattico sportiva di windsurf, canoa, nuoto, attività subacquee, eccetera, mentre è esclusa dalla concessione l’area demaniale dell’arenile, che sarà oggetto di uno specifico ulteriore avviso.

Il futuro concessionario della struttura polifunzionale avrà in ogni caso facoltà di chiedere l’autorizzazione o altro atto di assenso al posizionamento sulla spiaggia di un corridoio di lancio per il passaggio fino al mare di attrezzature per surf, canoe, barche a vela, presentando apposita istanza agli uffici competenti.