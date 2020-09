Bigio e Vaghetti, il binomio delle belle musiche suonate all’Elba ma scaricabili dal web

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 5 settembre 2020 – Superate le duemila visualizzazioni, nel totale del sito internet gestito dal professor Alessandro Bigio all’indirizzo ww.youtube.com/user/Milarepa72, che offre a chiunque esecuzioni musicali di qualità. Il docente è impegnato presso la scuola media Pascoli di viale Elba a Portoferraio, dove insegna agli studenti del corso musicale, chitarra classica.

Vari i successi, anche a livello nazionale, di alcuni suoi allievi, in occasione di incontri tra scolaresche di questi ultimi anni. Nel suo sito personale Bigio ha inserito numerose clip suonando la sua chitarra a sette corde, con arrangiamenti da lui creati su brani di autori italiani, ad esempio Sergio Endrigo, ma anche stranieri come Katie James con “Todo e nada” e l’ultimo brano prodotto è dedicato al celebre Van Gogh, il pittore, su base musicale di Don Mclean e la voce cantante è quella di Barbara Vaghetti, che agisce da tempo in coppia col docente per realizzare queste esperienze musicali volontarie.

“L’arrangiamento del brano”, dice il professore, “nasce dalla nostra passione musicale comune e quindi insieme alla signora Barbara, con la quale realizziamo da diversi anni questi interventi sul web, abbiamo inserito da poco questo nuovo arrangiamento per chitarra sette corde, la mia, e ho messo in quel nel video alcuni dipinti di Van Gogh perché il brano è dedicato proprio a questo famoso pittore. Portiamo avanti questi impegni e li raccogliamo su internet nell’extra lavoro, quando non insegno musica alla media Pascoli e la signora nel tempo libero quando non gestisce la sua attività commerciale. Prepariamo queste elaborazioni per offrirle agli internauti”.

E Bigio interviene pure nelle recite scolastiche, organizzate a scuola da Rodolfo Battini, docente di arte sempre alla Pascoli, musicando certi accompagnamenti in cui è impegnato anche il collega di matematica Carlo De Lauro che pure lui, per passione, è videomaker e fotografo e quindi contribuisce al successo di queste iniziative culturali.