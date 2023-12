Buon Natale e un sereno anno nuovo ai lettori e agli amici di Costa Ovest

(Redazione) Livorno, 25 dicembre 2023 – La redazione di Costa Ovest, testata giornalistica di Livorno e provincia, augura buon Natale e un sereno nuovo anno ai propri lettori ed a tutti coloro che seguono la nostra attività informativa.

Oggi, lunedì 25 dicembre, in occasione del Natale, Costa Ovest osserva la giornata festiva ed interrompe il flusso di notizie. Il consueto aggiornamento riprenderà regolarmente domani, martedì 26, giorno di Santo Stefano.

