Buona Pasqua agli amici di Costa Ovest, sperando che la pace prevalga sulla guerra

(Redazione) Livorno, 17 aprile 2022 – La redazione di Costa Ovest augura buona Pasqua e serene festività ai propri lettori ed amici, a tutti coloro che hanno a cuore il diritto alla libera espressione e alla libertà di stampa e d’informazione.

In questo periodo in cui non solo l’emergenza sanitaria da covid-19 non è ancora tramontata ma anche in cui sul mondo soffiano sinistri venti di guerra giunga da parte della nostra redazione un forte augurio di pace nella speranza che, nel mondo, questa prevalga sulla guerra.

Oggi, domenica 17 aprile, Costa Ovest effettua un giorno di riposo pubblicando notizie, eventualmente, solo in forma ridotta. Il flusso informativo riprenderà regolarmente domani, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta.