Buona sgambata per il Livorno con il Castiglioncello, 0 a 4

(Luca Aprea) Santa Luce – Buona sgambata per il Livorno nel pomeriggio di domenica 28 agosto per uno degli ultimi test in vista del prossimo campionato di Serie D. Gli amaranto al campo sportivo “Le Colombaie” di Santa Luce hanno infatti battuto in amichevole il Castiglioncello, squadra che milita in Promozione, con un rotondo 4 a 0.

Gara subito indirizzata in avvio dalle reti di Francesco Neri al 7’ e di Rossi su rigore al 10’. Nel secondo tempo c’è stata gloria anche per l’ultimo arrivato Cretella, subentrato nella ripresa e autore della terza rete prima del poker servito sempre da Neri, autore di una doppietta.

Mister Collacchioni ha confermato il 3-4-1-2 visto in queste prime uscite lanciando dal primo minuto l’altro neoacquisto Maresca. Assenti gli acciaccati Rodriguez e Torromino. Conferma per il giovanissimo Ivani nei tre dietro.

Stasera, dal palco principale della Fortezza Nuova, la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico davanti ai tifosi.

Castiglioncello-Livorno 0 a 4 (0 a 2)

Castiglioncello (4-4-2): Barbetta; Del Soldato, Gigoni, Andrisani, Salvadori; Grandi, Mori, Molinario, Orlandini; Fotino, Mimini. A disp: Marchiò, Cerbai, Bernini, Cortesi, Leoncini, Ficarra, Bardi, Stacchini, Macchia, Trambusti. All. Citi

Livorno (3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Karkalis; Ivani, Luci, G. Neri, Lucarelli; Maresca; F. Neri, Rossi. A disp: Bettarini, Bontempi, Dussol, Giuliani, Di Fiandra, Solari, Simonini, Russo, Cretella. All. Collacchioni

Reti: 7’ pt F. Neri, 10’ pt Rossi (rig), 27’ st Cretella, 37’ st F. Neri.