Camion travolge anziana signora mentre attraversa la strada, tragedia all’Uliveta

(Redazione) Livorno, 26 aprile 2022 – Una signora di 88 anni, Filippa Valenti, ha perso la vita questa mattina, martedì 26 aprile, investita da un camion all’angolo tra via dell’Uliveta e via del Giaggiolo, nei pressi delle Cinque Querce.

Sul posto sono intervenuti con immediatezza i volontari della Misericordia di Antignano con personale infermieristico e quelli della Misericordia di Livorno con personale medico a bordo. Il quale, dopo aver tentato di rianimare la donna, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La tragedia si è vderificata attorno alle 8.30. La donna è deceduta dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Si è trattato di un impatto molto violento che, purtroppo, non ha lasciato scampo alla donna. Sul luogo della tragedia, oltre alle ambulanze e ai Vigili del fuoco, è intervenuta la Polizia municipale, coordinata dal nucleo Stradale della Municipale, che deve adesso ricostruire la dinamica dell’incidente.

La signora, che era vedova, lascia un figlio, informato della tragedia dagli agenti della Polizia municipale.

