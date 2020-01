Con l’annullo filatelico inaugurate le manifestazioni per commemorare Modigliani

(Angela Simini) Livorno, 24 gennaio 2020 – Con l’annullo filatelico “giorno prima emissione” del francobollo commemorativo che lo Stato Italiano ha dedicato ad Amedeo Modigliani nel centenario della scomparsa, avvenuto oggi, venerdì 24 gennaio, all’Ufficio centrale delle Poste Italiane di via Cairoli, il sindaco Luca Salvetti, con l’assessore comunale alla Cultura, Simone Lenzi, ha inaugurato ufficialmente le manifestazioni organizzate in città per commemorare il nostro illustre concittadino.

“Rivolgo un grazie alle Poste Italiane per un’iniziativa così importante. Questo francobollo ha un grande valore storico oggi e ne avrà ancora di più nel tempo”, ha detto il sindaco Salvetti. “Sono molto riconoscente a tutti coloro che si sono impegnati in questa celebrazione di Modigliani”.

E’ stata una cerimonia breve, semplice, ma molto intensa e piena di partecipazione. Il direttore della filiale di Livorno, Fabio Gallinella, la direttrice dell’ufficio, Michela Bagnoli, hanno consegnato al sindaco, oltre al francobollo, altri ricordi dell’iniziativa filatelica e delle Poste. Erano presenti anche la responsabile della filatelia Lucia Belaise e Rosaria Stefani.

Il francobollo, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico su bozzetto curato dal Centro filatelico della direzione operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, viene diffuso dalle Poste Italiane. E’ stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata; grammatura: 100 g/mq; formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; tiratura cinquecentomila.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto di Amedeo Modigliani “Nudo femminile disteso su cuscino bianco”, (1917 circa, Staatsgalerie Stuttgart, Stoccarda).