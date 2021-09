Cori e fumogeni, il Livorno 1915 si è presentato allo stadio Picchi

(Paolo Verner) Livorno, 23 settembre 2021 – Nello scenario dello stadio Picchi si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 settembre, la presentazione della rosa 2021-22 del nuovo Livorno 1915, acclamato dalla tifoseria, pronta e carica per la nuova stagione.

L’evento è stato aperto dal presidente Paolo Toccafondi: “Grazie a voi, alle persone che sono state veramente encomiabili nel permettere tutto questo. In quaranta giorni abbiamo riacceso la vostra passione. Voglio ringraziare prima di tutto Cristiano Lucarelli e Igor Protti, così come non ci dobbiamo dimenticare di chi ha dato la possibilità dando il marchio, il presidente Fernandez”.

Proprio il presidente onorario, Enrico Fernandez, ha parlato dopo Toccafondi, che poi ha ripreso la parola: “Dateci ancora tre o quattro giorni per definire l’acquisto di Vantaggiato e Torromino per motivi legati a questioni burocratiche. Avete voluto la Ferrari in Eccellenza? Datemi il tempo di prenderla”.

Dopo di lui è intervenuto il club manager Igor Protti, accompagnato dai cori della curva, che non è riescito a resistere alla commozione: “Punteremo al massimo”.

Da segnalare, infine, le parole di Luca Mazzoni: “Sono una persona fortunata. Mi è stato chiesto di dare una mano e non potevo rifiutare. Bello potervi rivedere, calcare l’erba del Picchi, far parte del gruppo di questi ragazzi. Abbiamo un obbiettivo e dobbiamo raggiungerlo, ce lo hanno tolto ma ce lo andiamo a riprendere”.