Coronavirus a Livorno, Ferroni: “Si può accedere ai servizi anche senza recarsi in Comune”

(Simone Consigli) Livorno, 6 marzo 2020 – Nell’ottica della prevenzione dal coronavirus, il Comune di Livorno invita i cittadini, laddove è possibile, a non recarsi direttamente agli sportelli pubblici comunali, ma ad utilizzare le procedure a distanza (web, telefono, fax) che già esistono e che possono essere rintracciate in rete sul sito Comune.livorno.it del medesimo Comune.

“E’ un invito che va nell’ottica di disincentivare, nei limiti del possibile, situazioni di affollamento anche negli uffici pubblici”, afferma l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Viola Ferroni. “Questo momento straordinario comporta misure straordinarie anche per l’Amministrazione”. Ed aggiunge: “Per cercare di non impattare troppo sul buon funzionamento dei servizi comunali si coglie l’occasione di ribadire che vi sono altre modalità per accedere ad alcuni servizi, senza necessità di recarsi fisicamente agli sportelli comunali. Si tratta di una opportunità che i cittadini hanno anche nell’ordinario, ma che oggi torna utile ricordare per il bene comune”.