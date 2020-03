Coronavirus a Livorno, il Rotary Mascagni dona strumenti all’ospedale

Livorno, 24 marzo 2020 – Due monitor multiparametrici sono stati donati dal Rotary club Mascagni al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Le apparecchiature sono state consegnate nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo, da Alberto Genevesi Ebert in rappresentanza del presidente del Rotary Mascagni Livorno, Giovanni Opimitti, al primario del pronto soccorso, Alessio Bertini, e al direttore dell’ospedale livornese, Luca Carneglia.

La notizia viene resa nota dall’ufficio stampa dell’azienda Usl Toscana Nordovest attraverso un comunicato inviato alle testate giornalistiche.

“In questi giorni così impegnativi è ancora più importante per tutti i nostri operatori sentire l’affetto e il sostegno della città”, ha detto il primario Bertini. “Per questo il dono è particolarmente gradito e ringraziamo il Rotary club Mascagni di questo gesto e di tutta la campagna di sensibilizzazione sanitaria assicurata. Purtroppo, considerate la situazione attuale, non abbiamo potuto organizzare una vera cerimonia di ringraziamento, ma speriamo davvero di poterla recuperare al più presto”.

