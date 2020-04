Coronavirus a Piombino, dal 20 aprile nuovamente aperti gli uffici periferici delle Poste

(Alex Turrini) Piombino, 17 aprile 2020 – A seguito delle richieste avanzate dal sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, da lunedì prossimo, 20 aprile, verranno riaperti gli uffici postali di Populonia Stazione e del Cotone, mentre già da qualche giorno, da martedì 14 aprile, sono stati riattivati gli altri uffici periferici del Perticale e di Salivoli.

Le Poste Italiane stanno provvedendo a riaprire gradualmente le sedi periferiche la cui attività ordinaria era stata temporaneamente sospesa per l’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19, dopo l’adozione di diverse misure di sicurezza, tra cui la sanificazione dei locali, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass per le postazioni di lavoro e il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale.

“Ringraziamo le strutture territoriali e nazionali di Poste Italiane per aver accolto il nostro appello, testimoniando l’importanza della collaborazione nell’affrontare le molteplici problematiche legate alla diffusione del Covid-19”, hanno affermato il sindaco Ferrari e il vicesindaco Giuliano Parodi. “Gli uffici postali svolgono infatti servizi di prima necessità, soprattutto per una nutrita parte della popolazione più fragile e tecnologicamente meno attrezzata, spesso non in grado di sopperire in altro modo a queste difficoltà. La riapertura delle sedi decentrate è pertanto essenziale a garantire le necessità primarie delle utenze più deboli, ad evitare inutili sovraffollamenti e spostamenti presso la sede centrale di Piombino, salvaguardando allo stesso tempo la salute dei dipendenti”. E ancora: “Invitiamo la popolazione a recarsi presso gli uffici postali solo per il compimento delle operazioni essenziali ed indifferibili, sulla base della normativa nazionale, che ha l’obiettivo di limitare la diffusione del virus e uscire il prima possibile dall’emergenza”.

Gli uffici postali, in questo periodo, stanno osservando solo orario mattutino, dalle 8,20 alle 13,35, nei seguenti giorni: al Cotone il martedì, il mercoledì e il sabato, al Perticale il lunedì, il martedì e il venerdì, a Populonia Stazione il lunedì, a Salivoli il mercoledì, il giovedì e il venerdì, mentre la sede centrale di via Volta e quella di Vignale Riotorto sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato.