Coronavirus, anche all’Elba sospese le messe

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 9 marzo 2020 – In ottemperanza al decreto per l’emergenza coronavirus, anche all’isola d’Elba è stata sospesa la celebrazione delle messe.

A confermarlo è don Domenico Pinheiro, parroco di San Giuseppe a Carpani a Portoferraio, che precisa: “Da ieri le celebrazione liturgiche sono sospese ovunque, quindi la santa messa, anche in occasione dei funerali, le benedizioni nelle case, i battesimi ed ogni attività religiosa che prevede affollamento. In concreto la chiesa rimane aperta per la preghiera personale, garantendo il fatto di mantenere la distanza di un metro tra le persone”.

Le parrocchie elbane appartengono alla diocesi di Massa Marittima.