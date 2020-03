Coronavirus, dodici nuovi casi positivi nell’area della ex Asl 6

Livorno, 18 marzo 2020 – Dodici nuovi casi di coronavirus Covid-19 sono stati registrati oggi, mercoledì 18 marzo, nell’area della ex Asl 6, ovvero in provincia di Livorno e nei comuni limitrofi, territorialmente in provincia di Pisa, che attengono alle zone sanitarie dell’antica Asl 6. Sei sono stati registrati nella zona di Livorno, altrettanti in quella di Cecina e della Valdicornia. Nessun contagio, finora, è stato registrato invece nella zona sanitaria dell’Elba.

A rendere noti i dati è l’azienda Usl Toscana nordovest attraverso un comunicato stampa. Nello stesso comunicato si evidenzia che da domani, giovedì 19 marzo, la centrale di preospedalizzazione dell’ospedale di Livorno sarà aperta al pubblico dalle 7,30 alle 14.