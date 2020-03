Giornata della donna, eventi annullati all’Elba per coronavirus

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 4 marzo 2020 – Annullate le tre giornate di eventi preparatori alla Giornata internazionale della donna prevista per il giorno 8 marzo, che il sindacato dei pensionati della Cgil elbano aveva programmato per i giorni 5, 6 e 7 marzo. Lo comunica Anna Galli, della segreteria dello Spi Cgil isolana, retta da Franco Dari: “Il nostro sindacato provinciale dei pensionati ci ha comunicato la decisione di non attuare alcuna manifestazione pubblica, nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali relative a questo periodo difficile, nel quale c’è da affrontare l’emergenza coronavirus. Pertanto diversamente da quanto detto con un recente comunicato segnaliamo alle donne e a tutti quanti, che gli eventi preannunciati non si realizzeranno, per rispondere al bisogno di prudenza suggerito dal governo e dagli altri organismi sanitari nazionali e regionali”.

Nonostante ciò, alle 17 di sabato 7 marzo, una ristretta delegazione sindacale, senza pubblico, depositerà un mazzo di fiori sulla Panchina Rossa, simbolo di un forte no a qualunque forma di violenza sulle donne, inaugurata nel novembre scorso, posta nei pressi del Benvenuto agli Ospiti di largo Donatori di sangue a Portoferraio.