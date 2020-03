Coronavirus, positiva al tampone una coppia di coniugi a San Vincenzo

(Alex Turrini) San Vincenzo, 5 marzo 2020 – In quarantena una coppia di coniugi residenti a San Vincenzo risultata positiva al tampone che rileva la presenza del coronavirus. Nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, è stato il sindaco di San Vincenzo, Alessandro Bandini, su richiesta del servizio Igiene pubblica della Usl Toscana Nordovest, a disporre la misura della quarantena con sorveglianza attiva da parte del personale della medesima azienda sanitaria.

La coppia è al momento monitorata sia da parte dell’azienda Usl che del medico di base. Moglie e marito, secondo quanto si apprende, presentano sintomi influenzali non gravi e sono curati a domicilio. I due si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino dove è stata loro riscontrata la presenza del coronavirus Covid-19.

I familiari e le persone che sono state a stretto contatto con la coppia, tra cui in quattro tra medici e sanitari che li hanno accolti all’ospedale di Piombino, sono attualmente in quarantena volontaria al fine di svolgere una corretta prevenzione della diffusione del contagio . Sono attualmente tutti in buona salute e non presentano sintomi influenzali.