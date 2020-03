Coronavirus, primo caso di positività anche nel territorio di Bibbona

Bibbona, 23 marzo – Primo caso di positività al coronavirus Covid-19 a Bibbona. L’uomo, secondo quanto fatto sapere dal sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, si è posto in autoisolamento.

“La persona, in maniera diligente e responsabile, si è messa in autoisolamento non appena ha iniziato a manifestare i primi sintomi. Il dipartimento di Sanità pubblica è impegnato a verificare ed attuare le eventuali e necessarie misure precauzionali nei confronti di possibili soggetti venuti a contatto con la persona risultata positiva al Covid-19”, ha affermato il sindaco Fedeli. Che ha aggiunto: “Ci tengo a rassicurare tutti i cittadini. Si tratta di una notizia che non ci trova impreparati e che stiamo gestendo con tutte le dovute precauzioni. La persona attualmente si trova in isolamento presso il proprio domicilio e il suo stato di salute non desta particolare preoccupazione né necessita di cure mediche. Purtroppo, eravamo pronti a questa eventualità, viste le dimensioni del contagio a livello nazionale e considerato che anche la Toscana registrata numeri importanti di casi di Covid-19. Anche per questo e ancora una volta ricordiamo a tutti i cittadini l’obbligo di seguire le disposizioni emanate in precedenza, sia a livello nazionale che regionale, evitando di uscire di casa se non per comprovate e specifiche necessità”.

Il sindaco bibbonese ha infine reso noto che l’Amministrazione comunale è a disposizione di tutti, per qualsiasi necessità, dubbio o chiarimento. E ha ringraziato tutti coloro che sono a lavoro in queste ore e in questi giorni, concludendo che “la notizia del nostro concittadino risultato positivo non deve farci spaventare ma, al contrario, stimolarci a fare quello che stiamo facendo, cioè restare in casa”.