Da oggi la Rotonda d’Ardenza è intitolata al figlio illustre Carlo Azeglio Ciampi

(Anna Viola) Livorno, 9 dicembre 2019 – La Rotonda di Ardenza è intitolata da oggi, lunedì 9 dicembre, al figlio illustre e già presidente emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, livornese, che fu molto legato alla sua città di nascita anche quand ricopriva le più alte cariche dello Stato. Ciampi, prima di presidente della Repubblica, fu capo del governo e in precedenza governatore della Banca d’Italia.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti e la giunta comunale, numerosi consiglieri comunali, il figlio ed i familiari di Ciampi, le autorità civili e militari cittadine. Presente anche Valdo Spini, ministro dell’Ambiente nel governo Ciampi.

La targa è stata scoperta attorno alle 11,30. Essa riporta la motivazione della Canaviglia, una tra le principali onorificenze concesse dalla città di Livorno, che gli venne conferita il 3 maggio 2006, al termine del settennato: “Negli anni di servizio nello Stato e nelle istituzioni si è sempre distinto non solo per le alte doti di senso civico e morale e di grande equilibrio, ma anche per il profondo e affettuoso attaccamento alle radici livornesi”.

Quattro sono le targhe, collocate agli altrettanti ingressi della Rotonda, realizzate in acciaio con decorazione in ferro battuto, caratterizzata da un palo in ghisa. Nelle due targhe poste agli ingressi nord e sud si legge la motivazione dell’intitolazione. Nelle altre due, collocate agli ingressi secondari, è visibile la scritta “Rotonda Carlo Azeglio Ciampi”.