Domenica speciale il 15 dicembre all’Acquario

(Acquario di Livorno) Livorno, 12 dicembre 2019 – Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 16 nella vasca Costa degli Etruschi dell’Acquario di Livorno i visitatori potranno ammirare nuotare e fare acrobazie una speciale sirenetta: una speciale ed emozionante iniziativa, volta ad ampliare sempre la gamma di offerte per i visitatori e coinvolgerli in indimenticabili esperienze. In realtà, si tratta di Federica Tommasi, ex atleta plurimedagliata del nuoto sincronizzato, atleta del club capitolino Aurelia Nuoto con cui ha vinto titoli nazionali dal 1998 al 2008, atleta della nazionale italiana dal 2000 al 2009 ed oggi responsabile del Club Team Acqua Sport.

Federica Tommasi, nata a Roma, ha vinto diverse medaglie europee e partecipato ai mondiali ed alle qualificazioni olimpiche di Pechino del 2008. Dal 2009 insegna nuoto sincronizzato, ha allenato a Bari, l’Aquila, Torino e Livorno. Dal 2017 è responsabile del Club Team Acqua Sport con il quale ha ampliato notevolmente il bacino di utenze delle giovani labroniche che si avvicinano a questo sport: ad oggi infatti il club conta oltre 70 iscritte. Nella prima stagione le sirenette del syncro TAS hanno conquistato molte medaglie regionali e si sono qualificate per i campionati italiani. I corsi per le bambine sono aperti a partire dall’anno di nascita 2013. Per info 366/2817576 e pagina facebook “Team Acqua Sport e Sincronizzato Livorno”.

Alle ore 16.00 i visitatori dell’Acquario di Livorno avranno la possibilità di ammirare Federica Tommasi in veste di un’elegante sirena, mentre nuota e compie sinuose acrobazie acquatiche tipiche del nuoto sincronizzato, il tutto nella vasca Costa degli etruschi: una suggestiva ed originale location, ben diversa dalle piscine olimpiche cui è solita nuotare la campionessa.

Acquario di Livorno – Orari di apertura

A Dicembre l’Acquario di Livorno è aperto il sabato, la domenica ed i festivi dalle 10 alle 18 (Ultimo ingresso 17).

Speciale festività: Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio 2020 aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17). La struttura sarà chiusa il 24 e 25 Dicembre.

Per informazioni tel. 0586/269111-150 oppure info@acquariodilivorno.it o seguire la pagina facebook Acquario di Livorno.

