E’ Mattia il primo nato a Livorno nel 2021, in città nel 2020 hanno visto la luce 866 bambini

Livorno, 2 gennaio 2021 – Si chiama Mattia, per l’esattezza Mattia Castagnoli, il primo nato del nuovo anno all’ospedale di Livorno. Si tratta di un bambino di 3 chili 130 grammi, che è venuto alla luce alle 5.50 di ieri mattina, venerdì 1° gennaio, figlio di Simone Castagnoli e Francesca Sammuri, che hanno dunque festeggiato il 2021 con l’arrivo del loro figlio e con i complimenti di tutti gli operatori sanitari dell’équipe che era in turno in quel momento.

Secondo quanto informa l’azienda Usl Toscana nordovest, nella città di Livorno, nel 2020, i parti sono stati in tn totale 860 ed i nati 866.