E’ scomparso Giuliano Gallanti, fu presidente dell’Autorità portuale

Genova, 8 gennaio 2020 – L’ex presidente dell’Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, è scomparso a Genova oggi, mercoledì 8 gennaio, all’età di 80 anni. L’avvocato Gallanti è stato presidente dell’Autorità livornese dal 2011 al 2015 e in seguito commissario fino al 2017.

Sotto la guida di Gallanti, il porto di Livorno ha visto l’approvazione nel 2015 del nuovo piano regolatore e l’inaugurazione nel 2016 del nuovo terminal di Livorno darsena, che ha consentito il collegamento ferroviario diretto tra il porto e la linea tirrenica. Ancora incompiuto è invece il progetto della darsena Europa, opera prevista proprio nel piano regolatore, per il quale Gallanti presentò insieme al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il bando per il project financing.

Consigliere regionale in Liguria per il Pci e poi per Pds dal 1985 al 1995, vicepresidente della Regione nel biennio 1994-95, Gallanti è stato presidente del Porto di Genova per due mandati, dal 1996 al 2004, dove ha varato nel 2001 il piano regolatore dello scalo. Gallanti inoltre ha guidato per quattro anni Espo, l’associazione dei porti europei, prima di guidare l’Autorità portuale livornese.

Gallanti sarà ricordarlo dopodomani, venerdì 10 gennaio a Genova, nel tempio laico del cimitero di Staglieno.