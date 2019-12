E’ scomparso Luciano Traversi, storico dirigente comunista di Livorno

(Marco Ceccarini) Livorno, 24 dicembre 2019 – E’ scomparso nella notte tra ieri ed oggi, lunedì 23 e martedì 24 dicembre, Luciano Traversi. E’ stato uno storico dirigente locale del movimento comunista. Si era formato, politicamente parlando, in Unione Sovietica, dove era espatriato sotto falso nome negli anni Cinquanta. A Livorno era entrato in contatto, ancora giovane, con i vari Furio Diaz, Nicola Badaloni, Mario Landini, e poi ancora, negli anni, con Bino Raugi, Roberto Benvenuti.

Traversi, 94 anni, ex operaio dei cantieri Ansaldo e storico dirigente locale prima del Pci e poi di Rifondazione comunista, negli ultimi tempi dava il suo attivo contributo, nonostante l’età, al nuovo Pci guidato a livello nazionale da Mauro Alboresi ed a livello livornese da Luigi Moggia.

