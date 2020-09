Effetto Venezia chiude col bòtto con Karima, subito il recupero dei Gary Baldi Bros

(Donatella Nesti) Livorno, 31 agosto 2020 – Un Effetto Venezia all’insegna del covid, del distanziamento, delle prenotazioni, un evento che comunque ha riportato tantissimo pubblico nelle numerose piazze della città nonostante la serata annullata per l’allerta meteo. Le persone si sono sentite rassicurate dalla imponente macchina di controllo, dalle mascherine obbligatorie ed è tornata a frequentare i bar, i ristoranti, le numerose mostre e gli spettacoli distribuiti nelle piazze livornesi. Il concerto di Karima nella piazza del Luogo Pio, con la sua splendida voce, ha concluso la manifestazione e la cantante nata nel quartiere della Venezia ha dato il meglio di se meritando la standing ovation del pubblico. Accompagnata al pianoforte del maestro Piero Frassi, la cantante livornese ha regalato al pubblico un concerto di altissimo livello cantando brani di Ella Fitzgerald, Burt Bacharach ma anche un omaggio a Pino Daniele ed Umberto Bindi con ‘Il nostro concerto’. Il finale dedicato a Whitney Houston, la cantante che da piccola le ha indicato la strada da percorrere, con “Because you loved me”.

Lo spettacolo Gary Baldi Bros Social Orchestra più Echoplaying previsto il 29 agosto in piazza della Repubblica avrà luogo il 31 agosto, nello spazio previsto in Piazza della Repubblica e sempre con inizio alle 22.30 . L’apertura del concerto dei Gary Baldi Bros da parte degli Echoplaiyng è prevista alle ore 22:00

Dopo il successo dello scorso anno presso il Teatro Goldoni di Livorno con orchestra sinfonica di 24 elementi e coro i Gary Baldi Bros replicano l’esperienza in un periodo particolare come quello del post lockdown. Gary Baldi Bros Social Orchestra è un viaggio tra la dance degli anni ‘90, la musica classica, il pop e il rock, attraverso varie realtà musicali arricchite da originali e maestosi arrangiamenti orchestrali e corali ma con qualcosa di diverso, qualcosa di più “social”.

Considerando le limitazioni, i distanziamenti e le dovute precauzioni, non potendo mettere l’orchestra sul palco, abbiamo deciso di filmare un’orchestra tutta al femminile e, per questa volta, farla suonare con noi in video. Quindi, sul palco, sempre i Gary Baldi Bros insieme ad una “Social Orchestra” condotta dal maestro Stefano Brondi.