Favilla, Seasif Holding: “Pronti a rilevare il Livorno anche in Serie D”

(Giovanni Marino) Livorno, 3 maggio 2021 – “Siamo pronti ad investire subito due milioni e mezzo di euro che possono arrivare fino a dieci milioni nel giro di due o tre anni. Occorre ricostruire, se non tutto, sicuramente molto. Chiediamo tuttavia che ci venga consegnata una società libera dai debiti pregressi. Eventualmente saremmo anche disposti a valutare il mantenimento in società, ovviamente in quota minoritaria, di qualcuno degli attuali soci”.

Lo ha affermato l’imprenditore milanese Franco Favilla, presidente ed amministratore delegato della Seasif Holding, che nelle scorse settimane ha presentato un’offerta per l’acquisizione del Livorno calcio, in un’intervista esclusiva rilasciata ieri, domenica 2 maggio, al portale d’informazione sportiva Amaranta.it.

La Seasif Holding, multinazionale con sede a Cipro che opera in molti Paesi del mondo, ha interessi diversificati: dalle assicurazioni al mercato immobiliare, dalle costruzioni alla produzione e alla commercializzazione dell’oro, del petrolio e del carburante ecologico. Il gruppo ha un fatturato di circa 700 milioni di dollari l’anno (quasi 600 milioni di euro, ndr).

