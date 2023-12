Fiaccolate ovunque contro la violenza sulle donne, a Livorno duemila in piazza

(Redazione) Livorno, 25 novembre 2023 – Manifestazioni e fiaccolate per dire “no” alla violenza sulle donne si sono svolte nel pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, nella provincia di Livorno come nel resto d’Italia.

Quasi duemila persone si sono date appuntamento a Livorno, in piazza Grande, dove si è svolta la fiaccolata “Per Giulia e per tutte” organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.

“Vogliamo essere libere”, ha detto la vicesindaca Libera Camici, presente assieme al sindaco Luca Salvetti. Molte donne e molti uomini hanno rivendicato la volontà di andare oltre una violenza che è anche “un prodotto culturale”. Successivamente si è formato un corteo che si è spostato verso piazza Attias.