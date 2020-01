Furto con vetrina rotta al Botanic bar, dalla cassa rubati circa 200 euro

Livorno, 5 gennaio 2020 – Nella notte tra ieri ed oggi, sabato 4 e domenica 5 gennaio, il Botanic drink e food, bar all’angolo fra via Roma e via Cambini, è stato al centro di un furto con scasso.

I ladri, per entrare nel locale, hanno infranto la vetrina, provocando un danno e rubando circa 200 euro che erano stati lasciati nel registratore di cassa al fine di permettere di fare i resti la mattina successiva.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata di oggi. Immediato è stato l’intervento della Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi di rito. La medesima Polizia svolgerà le indagini.

