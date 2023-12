Giovane di Castagneto arrestato a Cecina per stalking alla ex

(Redazione) Cecina, 24 novembre 2023 – Un uomo di 28 anni residente a Castagneto Carducci si è reso protagonista di alcuni episodi di stalking nei confronti della ex fidanzata e per questo è stato arrestato. La donna, 44 anni, aveva avuto una breve relazione con il giovane, che a quanto si apprende non voleva saperne di chiudere la storia affettiva. Per questo la donna si è rivolta ai Carabinieri di Cecina, che sono intervenuti due volte a sostegno della donna.

La donna, recandosi a fare la spesa in un supermercato di Marina di Cecina, all’uscita si è trovata di fronte il suo ex che insisteva per parlarle, dopodiché ha cominciato a seguirla. La donna si è dunque rivolta ai Carabinieri i quali, recandosi sotto casa della stessa, hanno trovato il giovane che pretendeva di entrare. E’ scattato di conseguenza l’arresto con l’accusa a carico dell’uomo di aver commesso il reato di stalking.