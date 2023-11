Il 29 ottobre un convegno sulla farmacia del futuro

(Redazione) Livorno, 27 ottobre 2023 – Un convegno per fare il punto sulle opportunità che, tra non molto, le farmacie potranno offrire ai cittadini. Per domenica 29 ottobre, a partire dalle 9 presso la sala convegni del Palazzo Pancaldi di Livorno (viale Italia 56) l’Ordine dei Farmacisti di Livorno e la Federfarma provinciale (sindacato unitario dei titolari, ndr) hanno organizzato il convegno sulla “Farmacia dei servizi” a cui, assieme a relatori di alto livello, porterà i saluti anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

L’argomento al centro del dibattito – informa una nota – è di estrema attualità per la categoria dei farmacisti ma anche per gli utenti in quanto non appena la Regione Toscana avrà deliberato in proposito, i cittadini potranno usufruire di servizi come Ecg, holter, spirometria ed altro nella farmacia più vicina a casa in convenzione con il servizio sanitario nazionale.