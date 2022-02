Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Livorno, adesso la Livrea può conferire rifiuti al Limoncino

(Redazione) Livorno, 8 febbraio 2022 – Inammissibile. Così è stato giudicato il ricorso presentato dal Comune di Livorno al Consiglio di Stato sulla discarica del Limoncino.

L’Amministrazione comunale si era opposta alla sentenza del Tar della Toscana che aveva parzialmente accolto le ragioni della società Livrea, di fatto consentendole di conferire rifiuti all’interno del cosìddetto Lotto 1 della medesima discarica. La Livrea si era rivolta al Tar dopo l’emanazione di un decreto da parte della Regione Toscana che aveva disposto la prosecuzione della sospensiva.

L’esito della sentenza, che risale allo scorso 10 gennaio, è stato reso noto nel corso del Consiglio comunale di ieri, lunedì 7 febbraio, in cui l’assessore all’Ambiente, Giovanna Cepparello, ha risposto a un’interrogazione della capogruppo del movimento Cinquestelle, Stella Sorgente, sulla questione della discarica.

Adesso la Livrea, sulla base del ricorso respinto dal Consiglio di Stato che rende attuabile quanto stabilito nei mesi scorsi dal Tar, potrebbe portare i rifiui nel Lotto 1, anche se un’altra questione aperta, quella della strada da considerare privata e anch’essa al centro di un’iter giudiziario, complica la situazione dal momento chein essa possono transitare solo camion sotto le 3 tonnellate e mezzo.

