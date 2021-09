Il Livorno 1915 è in costruzione ed a Figline il test finisce in parità, 0 a 0

(Silvia Mancini) Figline Valdarno – Il Livorno è in costruzione e l’amichevole disputata nel pomeriggio di oggi, domenica 12 settembre, allo stadio Del Buffa contro la locale formazione del Figline, impegnata nel girone C del campionato di Eccellenza, per quanto interessante e proficua, si è conclusa in parità, 0 a 0, anche se va registrata una maggiore vivacità degli amaranto specie nel primo tempo.

La partita è stata piacevole, anche se le due formazioni hanno badato più a provare gli schemi che a tentare di vincerla. Per entrambi gli allenatori sono emerse importanti indicazioni.

Alla fine del primo tempo, con un bel tiro, Ferretti ha sfiorato il gol lambendo il palo. Gli amaranto hanno dominato nella prima frazione di gioco, il Figline è emerso invece nella ripresa anche in virtù della preparazione atletica più avanzata. Nel corso della gara è stato impiegato il neo amaranto Apolloni, che ha ben impressionato.

A Figline Valdarno erano presenti il presidente Toccafondi, il club manager Protti e il direttore sportivo Pinzani. Era presente anche un discreto gruppo di supporter amaranto.

Figline 1965 – Livorno 1915 0 a 0 (0 a 0)

Figline 1965: 1 Burzagli, 2 Gori, 3 Orpelli, 4 Degl’Innocenti, 5 Saitta (cap), 6 Banchelli, 7 Mirante, 8 Privitera, 9 Vezzi, 10 Minocci, 11 Bouhamed. A disp. 12 Simoni, 13 Albertini, 14 Agostinelli, 15 Bettoni, 16 Sesti, 17 Liberati, 18 Arnetoli, 19 Giuffrida, 20 Calosci, 21 Grandi. All. Becattini.

Livorno 1915: 1 Fontanelli, 2 Franzoni, 3 Palmiero, 4 Gargiulo, 5 Giampà, 6 Milianti (cap), 7 Pulina, 8 Gelsi, 9 Ferretti, 10 Bellazzini, 11 Frati. A disp. 12 Pulidori, 13 Ghinassi, 14 Fontana, 15 De Stefano, 16 Pini, 17 Giuliani, 18 Nunzi, 19 Durante, 20 Pecchia, 21 Apolloni. All. Buglio.

Arbitro: Barone di Pisa coadiuvato da Nesi di Firenze e Guiducci di Empoli.

Note: circa 200 spettatori di cui una cinquantina sostenitori del Livorno 1915.