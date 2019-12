Il Livorno illude ma il Crotone lo ribalta anche con un gol dubbio, 2 a 1

(Chiara Lucchesi) Crotone, 21 dicembre 2019 – Il Livorno esce sconfitto anche dalla gara contro il Crotone. Marras aveva illuso gli amaranto portando in vantaggio la squadra amaranto dopo solo 12 minuti ma i padroni di casa hanno riassettato ben presto gli equilibri. Infatti al 23esimo e al 26esimo hanno colpito prima con Cuomo e poi hanno affondato con Crociata. Va però detto che la rete del pareggio crotonese è stata viziata da un fallo di mano e all’esito di questo non era da considerarsi valida.

Gli amaranto, ampiamente rimaneggiati a causa di infortuni e indisponibilità, hanno provato a recuperare il match ma non c’è stato niente da fare e il risultato si è fissato impietosamente sul 2 a 1 per i calabri.

Arbitro: Minelli di Varese.

Reti: 12’ pt Marras (L), 23’ pt Cuomo (C), 26’ pt Crociata (C).

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata, Barberis, Mustacchio (42’ st Rutten), Mazzotta (49′ st Gomelt); Messias, Simy (25’ st Vido). All. Stroppa.

Livorno (3-4-1-2): Plizzari; Boben, Gonnelli, Morelli (15’ st Del Prato); Morganella, Luci, Agazzi (33’ st Pallecchi), Porcino; Rocca (15’ st Braken); Marras, Mazzeo. All. Tramezzani.

