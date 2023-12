Il Livorno in nove resiste e strappa il pari sul campo della Sangiovannese, 1 a 1

(Andrea Mercurio) San Giovanni Valdarno, 10 dicembre 2023 – Arbitro protagonista. La partita tra Sangiovannese e Livorno, terminata per 1 a 1, ha avuto infatti come principali protagoniste le decisioni del signor Selva di Alghero, il direttore di gara, che nel corso dei novanta minuti ha espulso due giocatori amaranto, Bellini e Tanasa, incidendo non poco nell’esito finale della gara.

Episodi chiave del match, oltre all’esordio nel Livorno del portiere Ciobanu, 18 anni, il gol del vantaggio della Sangiovannese intorno alla mezzora del primo tempo con Benucci e la subito successiva espulsione per proteste di Bellini. Nella prima frazione di gioco succede poco altro sebbene poco dopo il Livorno abbia con Henrique un occasione nitida per pareggiare subito il punteggio.

Nella ripresa gli amaranto aumentano i giri del motore pur essendo un uomo in meno, trovano il meritato pareggio con Giordani e come nel primo tempo pochi minuti dopo l’arbitro espelle un giocatore amaranto, questa volta tocca a Tanasa reo di un intervento scomposto, ma forse sul pallone.

Gli ultimi minuti di gara sono ovviamente di grande sofferenza per la squadra di Favarin. I padroni di casa cercano il gol della vittoria con insistenza, ma non riescono a superare il muro eretto davanti a Ciobanu da Brenna e Fancelli. Il pareggio, risultato abbastanza giusto per quello che si è visto in campo, diventa un risultato prezioso per gli amaranto per per come si è evoluta la partita.

Sangiovannese – Livorno 1 a 1 (1 a 0)

Sangiovannese: Barberini, Di Rienzo, Simonti (37’ st Canessa), Nannini, Farini, Rosseti, Baldesi, Massai (19’ st’ Sacchini), Regolanti, Benucci (31’ st Oubakent), Bartolozzi (35’ st Senesi). A disp. Timperanza, Chelli, Dei, Disegni, Caprio. All. Rigucci.

Livorno: Ciobanu; Bassini, Brenna, Fancelli; Camara, Giordani,Tanasa, Nardi, Bellini, Cesarini (8’ st Sabattini), L. Henrique (8’ st Mutton). A disp. Biagini, Savshak, Nizzoli, Brisciani, Luci, Boroduska. All. Favarin.

Arbitro: Selva di Alghero.

Reti: 28’ pt Benucci (SG), 16’ st Giordani (L).

Note: ammoniti Brenna, Giordani (L), Espulsi: Bellini, Tanasa (L).