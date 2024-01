Il nuovo anno inizia male per il Livorno sconfitto in casa dal Poggibonsi, 0 a 1

(Gianluca Andreuccetti) Livorno, 7 gennaio 2024 – Il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi per il Livorno. Gli amaranto, con un secondo tempo gravemente insufficiente, è caduto in casa contro il Poggibonsi, 0 a 1, al termine di una gara in cui la formazione di Favarin ha letteralmente deluso.

Se risultato e prestazione sono pessimi a queste si deve aggiungere anche l’infortunio occorso a Cesarini dopo poco più di dieci minuti di gara e la cui entità non sembra purtroppo lieve essendo il ragazzo uscito in barella.

Nel primo tempo il Livorno non riesce a concretizzare le poche occasioni che crea, la più importante sui piedi del nuovo arrivato Tenkorang che non approfitta di una occasione davanti al portiere, tuttavia seppur con qualche disattenzione difensiva la squadra riesce a tenere viva la partita e al termine della prima frazione il risultato è ancora fermo sul risultato a reti bianche.

La ripresa è stata una delle peggiori giocate in questa stagione dalla formazione, che si è dimenticata, è il caso di dire, di rientrare in campo e nemmeno il gol subito dopo pochi minuti da Bigozzi da una sveglia a Brenna e compagni. Il Livorno fatica enormemente a proporsi in attacco e nel finale rischia di subire anche il secondo gol. Unico a provarci fino alla fine il giovane Nardi che almeno ci prova più volte con tiri dalla distanza.

Adesso la vetta dista sei punti e la prossima settimana Luci e compagni sono attesi dal big-match in casa del Grosseto. Per uscire con un risultato positivo dallo Zecchini di Grosseto settimana prossima servirà una prestazione totalmente diversa e la partita del 14 gennaio potrebbe già risultare decisiva, nel bene o nel male, per le sorti di questa squadra e di questa stagione.

Livorno – Poggibonsi 0 a1 (0 a 0)

Livorno: Biagini; Fancelli (15′ st Goffredi), Brenna, Savshak (21′ st Menga); Carcani, Nardi, Tanasa, Giordani (28′ st L. Henrique), Curcio; Cesarini (13′ pt Cori), Tenkorang (15′ st Sabattini). A disp. Albieri, Luci, Schiaroli, Brisciani. All. Favarin

Poggibonsi: Pacini; Cecconi (33′ st Cecchi), Borri, Martucci, Di Paola; Marcucci (36′ st Barbera), Mazzolli, Camilli; Bigozzi (24′ st Bellini); Vitiello (47′ st Gistri), Purro (24′ st Rocchetti). A disp. Di Bonito, Iania, Corcione, Coriano. All. Calderini

Arbitro: Rossini di Torino

Note: Ammoniti Martucci (P) Brenna (L)

Marcatori: 3′ st Bigozzi (P).