Impennata del coronavirus, 163 i nuovi casi di positività in provincia di Livorno

Livorno, 25 ottobre 2020 – Sono 163 i casi di coronavirus covid-19 registrati nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre, nella provincia di Livorno. Il numero sale a 165 se si considerano i casi registrati in territori rientranti nelle aree livornesi pur appartenendo alla provincia di Pisa. Di questi, tra questi, ben 124 nuovi positivi sono stati registrati nella città di Livorno, 11 nel comune di Rosignano Marittimo e 9 a Cecina. I dati sono stati diffusi dalla regione Toscana attraverso l’agenzia d’informazione Toscana Notizie.

Con i dati odierni, salgono a 1953 le persone risultate positive al covid dall’inizio dell’emergenza nel territorio livornese, mentre in Toscana nelle ultime 24 ore si registrano in tutto 1863 nuovi casi, ossia 337 in più rispetto al precedente monitoraggio, di cui 294 identificati da attività di screening e 1569 in corso di tracciamento.

Questi i dati odierni

Zona Livornese, 131 casi

Collesalvetti 7, Livorno 124;



Valli Etrusche, 29 casi

Campiglia Marittima 1, Castellina Marittima 1, Cecina 9, Montescudaio 1, Piombino 6, Rosignano Marittimo 11;

*Castellina Marittima e Montescudaio sono in provincia di Pisa.



Isola d’Elba, 5 casi

Campo nell’Elba 1, Marciana 1, Portoferraio 3.