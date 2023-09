Inaugurata la nuova Porta a Mare, Livorno adesso ha un altro centro commerciale

(Andrea Mercurio) Livorno, 14 settembre – Porta a Mare torna ad essere un luogo aperto al pubblico, dopo anni di abbandono e lavori interrotti. Oggi, giovedì 14 settembre, è stata la prima gornata aperta al pubblico.

Nei locali che furono del cantiere navale Orlando è presente una galleria con negozi di vario genere tra cui Mc Donald’s, Starbucks, ma anche Pandora e Libreria Coop. Insieme ai ventitre nuovi negozi, perfettamente inserita nel contesto è stata inaugurata anche una mostra fotografica che ripercorre la storia di quei luoghi e della città.

I lavori di ristrutturazione delle Officine storiche sono iniziati nel 2019 e si sono poi fermati l’anno successivo a causa della pandemia da Covid-19. Il progetto fa parte del più ampio piano di riqualificazione urbana e in tal senso si è deciso di mantenere inalterata la struttura architettonica del vecchio edificio con mattoni rossi e grandi arcate che dividono lo spazio centrale dai tanti negozi laterali.

A pochi metri dalla galleria, un altro palazzo di recente costruzione ospiterà invece un negozio di Primark la cui apertura ufficiale è però rimandata a marzo 2024. Per i più lontani che vorranno raggiungere Porta a Mare in macchina è presente anche un grande parcheggio sotterraneo.

Dietro la galleria, con vista sul porto mediceo, una grande terrazza con la possibilità di sedersi anche all’aperto. Sebbene il luogo sia per molti indissolubilmente legato al cantiere ed a ciò che questo ha significato per la città, la riqualificazione di un luogo così centrale e importante è certamente un’ottima notizia.

