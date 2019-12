La Cgil chiede una biblioteca di quartiere a Portoferraio

(Spi Cgil) Portoferraio, 16 dicembre 2019 – Riunione del direttivo delle Spi Cgil elbano fissata per il 19 dicembre alle ore 10, nella sede di via Carducci 20 e l’incontro dovrà valutare le iniziative svolte nell’anno in corso ed esaminare il bilancio preventivo del 2020. Il sindacato dei pensionati poi rinnova l’appello per il potenziamento della costituenda biblioteca Pietro Gori, in tale nuova sede, luogo che vuol diventare nel tempo un Centro socio culturale per il quartiere Ponticello, ma anche un punto di riferimento per tutta la città. “Non solo – evidenzia il segretario dello Spi Franco Dari -sarà anche un luogo di riflessione e dibattito per esaminare i problemi sociali e culturali esistenti a Portoferraio, creando eventuali proposte e documenti da rivolgere poi alla amministrazione comunale”. I nuovi locali sono stati inaugurati il 25 novembre scorso in occasione della prima “Festa della terza età” gestita dallo Spi, che comprendeva un terzo appuntamento annuale dedicato alla “Giornata internazionale della donna” e in tale ambito è stata inaugurata, nei pressi del “Benvenuto agli ospiti” la Panchina rossa antiviolenza. “Una manifestazione di successo grazie alla grande partecipazione di iscritti cittadini e studenti – conclude Dari – ringraziamo tutti quanti hanno sostenuto e partecipato a questo impegno, a cominciare dal sindaco Angelo Zini, l’assessore all’istruzione Chiara Marotti e tutta l’amministrazione comunale con in testa il Presidente del Consiglio Delia Scotto“. Quindi sta nascendo una nuova biblioteca aperta a chiunque e sono arrivati, in poco tempo, già 300 testi e il sindacato pensionati Cgil conta di raddoppiare entro dicembre tale cifra con le generose offerte della gente. Per tale scopo far riferimento a Fabrizio Antonini, presso la sede di via Carducci ogni giovedì feriale dalle 10 alle 13 o telefonare al 3401853082.