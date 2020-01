La Cuccia nel Bosco, aperto il nuovo canile comunale di Livorno

Livorno, 9 gennaio 2020 – Il nuovo canile comunale è stato inaugurato nella mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, a Vallin del Buio, alla periferia nordest di Livorno. Vi hanno trovato dimora, al momento, otto cani in attesa di qualcuno disposto ad adottarli. In breve ne arriveranno molti altri, circa settanta, da canili già convenzionati.

“Sta accadendo qualcosa di importante”, ha detto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, intervenendo all’inaugurazione de La Cuccia nel Bosco. “Perché Livorno ha da sempre un rapporto particolare con gli animali domestici, specie con i cani, ma sopratutto perché l’idea di un canile comunale nasce nel 2003 ed oggi siamo nel 2020, per cui ci sono voluti ben diciassette anni per arrivare a questo giorno”. E ancora: “Quando questa Amministrazione ha iniziato il suo corso, la vicesindaco Monica Mannucci ha voluto sbloccare la situazione. Ci siamo riusciti. Una città moderna e civile deve avere un luogo come questo”.

Per la realizzazione del progetto La Cuccia nel Bosco hanno avuto un ruolo molto importante anche l’ispettrice Michela Pedini della Polizia Municipale e la direttrice sanitaria del canile Cecilia De Grandis.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicensindaco con delega alla tutela degli animali Mannucci: “La nostra città aveva necessità di una struttura del genere. ”.