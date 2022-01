La federazione del Pci intitolata a Luciano Traversi, la cerimonia il 21 gennaio

(Redazione) Livorno, 20 gennaio 2022 – Nella mattinata di domani, venerdì 21 gennaio, la federazione di Livorno del Pci sarà intitolata a Luciano Traversi, indimenticabile dirigente comunista livornese, con l’affissione di una targa in suo nome ed onore nei locali della federazione di piazza dell’Unità d’Italia, al Palazzo del Portuale.

Domani il Pci livornese dedicherà l’intera giornata alle celebrazioni del 101esimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano, avvenuta a Livorno il 21 gennaio 1921. Alle 9 ci sarà una deposizione di fiori sulle tombe dei “compagni storici” al cimitero dei Lupi, poi alle 11 la suddetta cerimonia di intitolazione della federazione a Traversi, quindi alle 12.15, nei locali della medesima federazione, si svolgerà una conferenza stampa di valutazione della situazione attuale con la presenza, oltre che del segretario provinciale Luigi Moggia, del segretario regionale Marco Barzanti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.15, davanti all’ex teatro San Marco in Venezia, dove nel 1921 si tenne il congresso che consacrò la nascita del Pci, si terrà un presidio a cui prenderà parte, ancora una volta, il segretario regionale Barzanti.

