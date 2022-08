La grande rimpatriata dei ragazzi e delle ragazze della sezione F

(Redazione) Livorno, 26 agosto 2022 – Trentanove anni dopo la maturità, discussa nell’estate 1983, quella per intendersi di Vamos a La Playa e della sfida di Azzurra alla Coppa America, gli ormai ex studenti e studentesse dell’allora 5a F (e dintorni) del liceo scientifico Enriques si sono ritrovati ieri sera, giovedì 25 agosto, in un locale di via Goito, a Livorno, per festeggiare la “rimpatriata” che deve aprire la strada, adesso, alla “grande cena” che si ipotizza per il quarantesimo anniversario dell’esame di maturità.

Purtroppo non è stato possibile contattare tutti e in ogni caso vi è anche qualcuno che per i più svariati e giustificati motivi ha dovuto giocoforza dare forfait. Ma nel complesso è stata una serata emozionante, piena di ricordi, bella e anche un po’ commovente, che negli intenti degli ex ragazzi e ragazze della sezione F deve essere “solo la prima di una lunga serie”.

Già si parla di una cena da organizzare e svolgere prima di Natale. L’obiettivo è che a tavola si siedano tutti, ma proprio tutti e tutte coloro che, nel corso del ciclo di studi, abbiano fatto parte, anche solo per un anno, della classe che, secondo lo sbocco naturale, uscì dal liceo Enriques all’esito degli esami di Stato del 1983.