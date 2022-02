L’Ardenza è lo stadio dei livornesi, le gesta di Picchi e Magnozzi rivivono nelle pagine di Marco Ceccarini

(Camelia Ceccarini) Livorno, 9 febbraio 2022 – Adesso è in vendita anche nelle piattaforme online il libro in copia cartacea “Quello stadio è il nostro stadio, emozioni e sentimenti come li avrebbero raccontati Picchi e Magnozzi”, ultima fatica del giornalista Marco Ceccarini, redattore dell’agenzia regionale Toscana Notizie..

Il volume, edito da Ctl di Livorno, contiene due monologhi, nei quali i protagonisti sono Armando Picchi e Mario Magnozzi, che evidenziano il lato umano dei due campioni, anche se quelle che sono prese in maggiore considerazione sono soprattutto le vicende sportive e pubbliche e non il lato riservato, personale degli stessi, per consapevole scelta dell’autore.

Il libro, che attraverso una formula originale, riesce a toccare l’anima del lettore, ricollegandola alla dimensione sportiva e alla livornesità, è uscito a fine dicembre per volontà congiunta dell’autore e dell’editore ed è stato presentato con una bella serata svolta al club amaranto Magnozzi, in cui è intervenuto il numero uno del club amaranto Magnozzi e presidente onorario dell’Unione Sportiva Livorno Enrico Fernandez Affricano, lo scrittore Giorgio Bernard che ha curato anche la prefazione del libro stesso e la scrittrice Gloria Benini che ha letto alcuni brani del testo.

Il libro, con una scrittura che, come ha scritto Bernard, “è molto più di una storia”, risulta commovente e suscita sentimenti proponendo le vicende umane e sportive dei due campioni livornesi. L’obiettivo di Ceccarini era rendere omaggio a questi due grandi uomini e calciatori in occasione del cinquantesimo della loro scomparsa. Entrambi, infatti, sono scomparsi nel 1971, anche se nati in periodi differenti. Magnozzi era nato nel 1902, Picchi nel 1935.

E’ possibile acquistare il libro anche in via diretta dall’editore Ctl. L’acquisto diretto dalla piattaforma della casa editrice consente peraltro un piccolo sconto (per info clicca su questo link).