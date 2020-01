Lascia i rifiuti in via Grande, multato di cento euro dopo gli accertamenti

Livorno, 27 gennaio 2020 – I controlli della Polizia municipale e degli ispettori ambientali finalizzati al contrasto dell’abbandono di rifiuti in strada e del non corretto conferimento degli stessi, a distanza di dieci giorni dal “giro di vite” annunciato dall’assessore comunale all’Ambiente, Giovanna Cepparello, hanno portato all’individuazione di un cittadino che, nonostante dei precedenti avvisi, aveva continuato ad esporre rifiuti di ogni tipo sotto i portici di via Grande nelle ore più svariate del giorno e della notte. Tale comportamento aveva causato le legittime rimostranze degli esercenti e degli abitanti, nonché di molti cittadini che, trovandosi a passare da via Grande, avevano lamentato condizioni di scarso igiene e decoro in quel tratto di strada. Al trasgressore, una volta individuato, è stata comminata una multa da 100 euro.

Le indagini, svolte nei giorni scorsi nel centro cittadino di Livorno, hanno portato all’elevazione complessiva, in dieci giorni, di sanzioni per circa 900 euro.

Il Comune di Livorno e l’Aamps ricordano che gli abbandoni od i comportamenti non corretti nella gestione dei rifiuti, così come le richieste di informazioni o le segnalazioni per eventuali disservizi, possono essere inoltrate ai canali dedicati. Telefono 800/031266 da rete fissa, 0586/416350 da rete mobile: Email: info@aamps.livorno.it, rifiuti@comune.livorno.it. Facebook: facebook/app Aamps Livorno.