L’Elba incontra il counseling socio-educativo, al via un master formativo

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 16 febbraio 2020 – Partito, a Portoferraio, per la prima volta sull’isola, il master della Performat Srl, scuola di alta formazione, sul tema del Counseling Socio-educativo in Analisi Transazionale. La prossima lezione sarà il 14/3 ed esiste ancora la possibilità di iscriversi entro il 29/2 a tale impegno che avviene pure a Pisa, Genova, Spoleto e Catania. L’esperienza è condotta da Beatrice Roncato, counselor professionista nonché dalla psicologa specializzata in Analisi Transazionale, Maria Frangioni. Il master fornisce a professionisti quali educatori, assistenti sociali (per cui sono previsti crediti), avvocati, imprenditori, operatori sociali e insegnanti, le competenze di orientamento e supporto a singoli individui e gruppi, sviluppando le potenzialità di ciascuno e mettendoli in grado di affrontare cambiamenti nelle relazioni sociali, familiari, lavorative migliorando l’efficacia della comunicazione nei vari ambiti in cui si manifestano problemi.

La vita odierna richiede capacità relazionali di qualità per essere all’altezza delle svariate situazioni esistenziali, in cui è sempre più pressante in molti individui l’ansia e la preoccupazione, che possono trasformarsi, a volte, in vere e proprie patologie, per cui è importante riuscire ad avere una comunicazione tra le persone con il migliore equilibrio tra le parti coinvolte nelle relazioni. Ad esempio è importante la comunicazione tra educatori e genitori, tra insegnanti ed alunni, ed anche nello stesso ambito familiare e sentimentale, nonché, ovviamente, nell’ambiente di lavoro. Proprio per cercare di risolvere questo tipo di problemi esiste la figura del counselor, un professionista che non fa terapia psicologica ma che ha le basi e le competenze adatte per fornire un aiuto immediato trovando soluzioni pratiche al cliente che a lui si rivolge.

Tale specialista in concreto è in grado di fornire gli strumenti per comunicare più facilmente con gli altri e quindi efficacemente e con il fine di sviluppare anche la capacità di collaborare in gruppo. Le lezioni saranno svolte in videoconferenza tra le sedi di master, condotte da docenti di livello nazionale: gli allievi saranno supportati da tutor esperti, e parteciperanno a tre convegni nazionali in diversi ambiti ogni anno. Uno di questi convegni, quello sul counseling, verrà organizzato sull’Isola. Performat, gestita dalla presidente Emanuela Tangolo, nasce nel 2002, da un gruppo di professionisti psicologi, medici ed esperti in formazione psicosociale e in consulenza aziendale espandendosi via via dapprima in Toscana e poi in altre zone d’Italia. Per informazioni rivolgersi alla dottoressa Maria Frangioni nelle seguenti modalità: m.frangioni@performatsalute.it, cell. +39 329/0822185.