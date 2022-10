Livorno Piano Competition e Premio Galletta presentati in Comune

(Angela Simini) Livorno, 21 settembre 2022 – Giunta alla sesta edizione, la manifestazione Livorno Piano Competition, organizzata dall’Associazione Livornoclassica, è stata presentata ieri, mercoledì 21 settembre, in Comune nella Sala delle Cerimonie dall’assessore Simone Lenzi e dal pianista Carlo Palese che ne è l’ideatore e il direttore artistico. Nell’ambito della manifestazione sarà assegnato anche il Premio Galletta.

“E’ questo un evento, ormai radicato nel tessuto della città e di livello internazionale al quale il Comune, anche in periodi di congiuntura, ritiene di dover dare appoggio e sostegno, in quanto contribuisce all’apertura degli orizzonti della città”. Con orgoglio Carlo Palese ha annunciato: “Siamo partiti all’inizio come piccola istituzione e siamo arrivati ormai alla VI edizione, con oltre cento iscrizioni, grazie ai nostri partner e sostenitori”. Si tratta di un concorso aperto a tutti i giovani studenti e professionisti del pianoforte di età compresa fino a 32 anni, che si sottopongono in tre prove alla valutazione di una prestigiosa giuria, preceduta quest’anno da una giuria di preselezione che, grazie ai video inviati dai concorrenti di oltre 26 nazioni, ne ha scelti 60 per sostenere le prove a Livorno, per evitare inutili spese e stress ai concorrenti.

Nella Sala della Goldonetta, dal 27 settembre al 1 di ottobre, i giovani pianisti disputeranno per aggiudicarsi gli ambiti premi. Oltre al montepremi di oltre 10.000 euro, vi saranno concerti e registrazione di Cd per il vincitore, nonché l’invito per un concerto come solista con l’Orchestra del Teatro offerto dalla Fondazione Goldoni. In palio anche i premi speciali: il premio Antonio Bacchelli, assegnato al miglior interprete di musica del nostro tempo e il premio “Arte”, nato dalla collaborazione con la Galleria Athena. Sarà Enrico Bacci l’artista che donerà al vincitore di Livorno Piano Competition l’opera “Repubbliche marinare”.

Ci sarà una giuria giovanile, composta da giovanissimi studenti dei Conservatori di Livorno e Lucca, che attribuirà in totale autonomia il premio speciale Young Jury ad un finalista e ci saranno i ragazzi del progetto di alternanza scuola-lavoro, che Livornoclassica cura da anni, con gli studenti del Liceo Enriques.

All’interno di Livorno Piano Competition, si terrà anche il Premio Enrico Galletta, grande figura di livornese che ha diffuso la cultura musicale in città: una speciale sezione riservata ai giovanissimi talenti del pianoforte, per la quale sono stati selezionati 10 finalisti che giungeranno a Livorno.

Presigiosa la giuria formata dal presidente Dmitri Alexeev ( Russia/UK) , concertista e didatta di fama internazionale, membro di giuria nei più prestigiosi concorsi del mondo; dalla pianista italiana Enrica Ciccarelli Mormone, presidente della Società dei Concerti di Milano; dal pianista Carlo Guaitoli, direttore artistico del Concorso internazionale A. Casagrande di Terni nonché musicista eclettico ( allo studio del repertorio di tradizione ha esplorato gli ambiti del jazz e della musica d’Autore, collaborando per una vita con Franco Battiato); la pianista francese Patricia Pagny, docente all’Università di Berna; e, non ultimo, dal pianista Carlo Palese direttore artistico del concorso, docente presso il Conservatorio L.Boccherini di Lucca e professore ospite presso prestigiose istituzioni estere, ma anche direttore artistico della fortunata edizione Classica con Gusto, attività queste per le quali ha ben meritato l’assegnazione dell’Oscar Livornese.

Il Livorno Piano Competition è possibile grazie alla generosità di famiglie private, Club Service e realtà istituzionali e commerciali. Tra questi Rotary Club Livorno, Webbjames, Toscana tubi, Fondazione Livorno, Consiglio regionale della Toscana, BPER Banca, Sillabe, Yamaha Music Europe e altri partner tecnici e musicali.

Il Calendario del concorso vedrà la Prova eliminatoria svolgersi nei giorni 27,28 e 29 settembre.La semifinale si svolgerà venerdì 30 settembre per tutta la giornata ( 10:00-13:00 e 15.00-20:00) e sarà liberamente aperta al pubblico.

Sabato 1 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 si svolgeranno le Finali del Premio Enrico Galletta, anche queste aperte al pubblico.

La Finalissima del concorso, cui seguirà la premiazione, si terrà sabato 1 ottobre alle 20:00. L’ingresso è sempre libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma è necessario e possibile prenotarsi inviando una mail a livornoclassica@gmail.com

Tutte le fasi del concorso verranno trasmesse in diretta streaming sul web dal partner multimediale 2R. Sulla home page del sito web www.livornopianocompetition.com sarà presente il link.