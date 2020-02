Modigliani, in arrivo il visitatore numero 100 mila

Livorno, 13 febbraio 2020 – Entrerà oggi, giovedì 13 febbraio, al Museo della Città, a quattro giorni dalla chiusura della grande mostra dedicata a Amedeo Modigliani, il visitatore numero 100 mila.

Un evento da festeggiare ed immortalare, fa sapere l’ufficio stampa del Comune di Livorno. Che in una nota, comunica: “Ad accogliere la fortunata o fortunato sarà il sindaco che donerà una pergamena che riporta la scritta 100 mila, un catalogo della mostra, un manifesto e il francobollo commemorativo che lo Stato italiano ha dedicato Modigliani, nel centenario della sua scomparsa”.

Il o la visitatrice numero 100 mila, secondo le previsioni della biglietteria, dovrebbe presentarsi all’ingresso della mostra nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 19. Sul luogo ci sarà il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che festeggerà quello che può dirsi, per una mostra, un traguardo importante.

