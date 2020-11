Monni e Salvetti sui luoghi dell’alluvione: “Lavoreremo fino al completamento degli interventi”

Livorno, 24 novembre 2020 – Un sopralluogo insieme al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori post alluvione 2017. Lo ha fatto nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre, l’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile, Monia Monni, assieme ai tecnici del Genio civile regionale e al consigliere regionale Francesco Gazzetti.

“Ricordo con sincero dolore quell’evento drammatico che colpì la provincia di Livorno tre anni fa e in cui persero la vita nove persone, provocando gravissimi disagi alla popolazione, oltre ad ingenti danni al patrimonio sia pubblico sia privato”, ha affermato Monia Monni all’agenzia regionale d’informazione Toscana Notizie. “La Regione ha risposto subito con celerità e grande pragmatismo e, ad oggi, abbiamo concluso il 97 per cento degli interventi previsti. Si parla, nel dettaglio, di 295 interventi programmati che riguardano servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre ad interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento. Di questi ne abbiamo conclusi 286 (nove risultano ancora in corso, ndr) per un ammontare complessivo di quasi 78 milioni di euro”.

L’assessore Monni ha così concluso la sua dichiarazione: “La visita che abbiamo fatto questa mattina vuole testimoniare la nostra vicinanza alla cittadinanza livornese ed essere, al contempo, occasione per rivolgere i miei complimenti a tutti i livelli istituzionali interessati, ai tecnici e a tutte le maestranze coinvolte in questo ingente lavoro. Un’attenzione che non verrà certamente meno nei prossimi mesi perché è mio preciso impegno seguire passo dopo passo il completamento di queste opere necessarie e attese”.

“Una bella giornata autunnale ha accompagnato il sopralluogo con l’assessore Monni ai cantieri post alluvione, alcuni in fase di conclusione, altri appena iniziati”, ha detto il sindaco Salvetti. “Stadio, Montenero, via Mondolfi, via Ajaccia e la nuova bretella in via Impastato a Salviano sono state le nostre tappe, accompagnati dall’ingegner Francesco Pistone del Genio civile regionale che ha fatto il punto sulle opere in corso di realizzazione, illustrando gli interventi con la chiarezza che gli è solita. E’ stata un’altra grande soddisfazione la visita di oggi ai cantieri, dopo la presentazione della proposta del nuovo piano di protezione civile avvenuta nei giorni scorsi e l’inizio dell’iter che lo porterà all’approvazione del Consiglio comunale”.